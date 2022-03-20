ООН выделит на помощь украинским фермерам $50 млн

Война, которую развязала Россия против Украины, серьезно повлияет на продовольственную безопасность и уровень благосостояния жителей сельскохозяйственных регионов.

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Об этом говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

По данным ФАО, война затронет 18 млн человек, в частности, около 6,7 млн человек станут новыми внутренне перемещенными лицами.

"Для сельских сообществ конфликт приводит к крупномасштабному перемещению, усложняя существующие проблемы и уничтожая сельскохозяйственные средства мелких фермеров", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозам экспертов, кризис коснется сельского населения во всех регионах Украины.

В связи с этим ФАО разработала План быстрого реагирования, рассчитанный на март–май 2022 года, в рамках которого планируется выделить помощь в размере $50 млн для 240 тысяч жителей сельских регионов Украины.

В организации отметили, что организация будет корректировать адресность помощи с учетом изменяющейся ситуации анализа ранее существующих проблем и результатов быстрой оценки потребностей.

При этом ФАО планирует поддержать мелких фермеров по всей стране, решивших остаться, в том числе внутренне перемещенных лиц и принимающих семей, которые намерены обрабатывать свои поля, спасать свой скот и производить продукты питания.

"В рамках Плана быстрого реагирования ФАО предоставит многоцелевую денежную помощь для удовлетворения неотложных потребностей и, где это необходимо и возможно, в сочетании с поддержкой средств к существованию на основе сельского хозяйства в натуральной форме для производства продуктов питания", – заявили в организации.

Ранее сообщалось, что российские захватчики целенаправленно уничтожают сельскохозяйственную технику украинских аграриев. Такие действия оккупантов ставят под угрозу проведение посевной кампании в весенний период.

Напомним, чтобы сбалансировать внутреннюю потребность в продуктах питания в Украине, Кабинет министров запретил экспорт в другие страны крупного рогатого скота, мяса из него и съедобных субпродуктов, ржи, овса, гречихи, пшена, сахара и соли.

При этом разрешено свободно экспортировать остальные виды аграрной продукции.