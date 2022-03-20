ООН виділить на допомогу українським фермерам $50 млн

Війна, яку розв'язала Росія проти України, серйозно вплине на продовольчу безпеку та рівень добробуту мешканців сільськогосподарських регіонів.

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Про це йдеться у повідомленні Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

За даними ФАО, війна торкнеться 18 млн осіб, зокрема близько 6,7 млн осіб стануть новими внутрішньо переміщеними особами.

"Для сільських спільнот конфлікт призводить до великомасштабного переміщення, ускладнюючи існуючі проблеми та знищуючи сільськогосподарські засоби дрібних фермерів", – йдеться у повідомленні.

Згідно з прогнозами експертів, криза стосуватиметься сільського населення в усіх регіонах України.

У зв'язку з цим ФАО розробила План швидкого реагування, розрахований на березень–травень 2022 року, в рамках якого планується виділити допомогу у розмірі $50 млн для 240 тисяч жителів сільських регіонів України.

В організації зазначили, що організація коригуватиме адресність допомоги з урахуванням ситуації аналізу раніше існуючих проблем і результатів швидкої оцінки потреб.

При цьому ФАО планує підтримати дрібних фермерів по всій країні, які вирішили залишитися, у тому числі внутрішньо переміщених осіб і сімей, які мають намір обробляти свої поля, рятувати свою худобу і виробляти продукти харчування.

"У рамках Плану швидкого реагування ФАО надасть багатоцільову грошову допомогу для задоволення невідкладних потреб і, де це необхідно і можливо, у поєднанні з підтримкою засобів для існування на основі сільського господарства в натуральній формі для виробництва продуктів харчування", — заявили в організації.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку українських аграріїв. Такі дії окупантів ставлять під загрозу проведення посівної кампанії у весняний період.

Нагадаємо, щоб збалансувати внутрішню потребу в продуктах харчування в Україні, Кабінет міністрів заборонив експорт до інших країн великої рогатої худоби, м'яса з неї та їстівних субпродуктів, жита, вівса, гречки, пшона, цукру та солі.

При цьому дозволено вільно експортувати інші види аграрної продукції.