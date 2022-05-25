Російські окупанти вже використали понад 60% запасів високоточного озброєння, - ГУР

За даними української розвідки, РФ змінила тактику застосування такого озброєння, оскільки є відповідні нормативні вимоги щодо граничного рівня, який необхідно тримати у військах.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За даними української військової розвідки, російські війська вичерпують запаси високоточної зброї.

"За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60% запасів. За деякими видами навіть більше – 70%", - повідомив заступник голови ГУР МО України Вадим Скибицький.

За його словами, є відповідні нормативні вимоги щодо порогового рівня, який необхідно тримати у військах, та за тими ж "Іскандерами". Цей пороговий рівень майже настав.

Таким чином, РФ змінила тактику застосування такого озброєння. Якщо раніше по об'єкту застосовувалося 2 або 4 ракети, то зараз чітко вибирається об'єкт, ціль, а це від 8 до 12 ракет різного формату. Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування, у тому, щоб бути готовим вразити цю мету.

"Ми бачимо зміни і ми розуміємо, що ресурс високоточного озброєння, високоточні боєприпаси в РФ на граничному рівні", - каже Скибицький.

Він додав, що у перші два місяці повномасштабного вторгнення Росія завдавала хаотичних ударів високоточними ракетами.

Скибицький переконаний, що Росія поки що не має достатніх потужностей для швидкого поповнення витрачених запасів високоточного озброєння. Через запроваджені економічні санкції з боку західних країн, російська промисловість не може отримати необхідної кількості імпортних комплектуючих для оснащення високоточних ракет.

Нагадаємо, що Путін спростив видачу російського громадянства для мешканців Запорізької та Херсонської областей.