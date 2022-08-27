"Скрытая мобилизация" в РФ дошла до Московской и Ленинградской областей, - разведка

В начале полномасштабного вторжения в Украину Россия преимущественно мобилизовывала и отправляла на войну граждан, проживавших в таких субъектах РФ как Бурятия, Тува, Кавказ и т.д. На шестой месяц войны "скрытую мобилизацию" начали проводить уже в Московской и Ленинградской областях, где уровень жизни граждан выше, чем в других регионах РФ.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Кураторами мобилизационных кампаний назначаются непосредственно руководители соответствующих регионов. В частности, Андрей Воробьев, губернатор Московской области. Один из "верных штыков" Владимира Путина занимает эту должность с 2012 года, заменив на ней нынешнего министра обороны РФ Сергея Шойгу", - выяснила разведка.

Основной инструмент "скрытой мобилизации" - широкая рекламная кампания, которая включает в себя агитацию на основных телеканалах, радио, интернете и печатных СМИ. Мужчинам предлагают подписать с ВС РФ контракт на срок от 3-х до 12-ти месяцев, предлагая повышенное денежное довольствие.

Известно, что призывникам обещают ежемесячно платить до 240 000 руб, на время обучения и простоя – 30 000–45 000 руб.

Формально призывников зачисляют на военную службу после ряда проверок, в том числе военно-врачебной комиссии (ВЛК). На самом же деле берут всех желающих, даже с категорией "В" в военном билете. То есть ограниченно пригодных.

"В настоящее время основная часть желающих из Москвы или Московской области заключает контракты на базе воинской части 73621 (1 танковая армия) ВС РФ - Одинцово, микрорайон Баковка, Московская обл. После подписания контракта проводится подготовка контрактников от 10 дней до месяца. Главное внимание сосредоточено на подготовке экипажей танков Т-72Б3", - рассказали в ГУР.

Кроме того, для комплектования подразделений мобилизационного резерва с 1 августа на территории ОРДЛО началась новая волна принудительной мобилизации. Отбирают лиц, непригодных для прохождения службы и тех, кто имел "отсрочку".

В настоящее время в ВС РФ фиксируется дефицит офицеров. Чтобы заполнить эти вакансии начато массовое присвоение офицерского звания младший лейтенант лицам сержантского состава без соответствующего опыта и образования.