В России осталось менее 200 "Искандеров", - разведка

В России осталось меньше 200 "Искандеров" и она их бережет, вместо этого выпускает по Украине старые ракеты С-300, которые нужно утилизировать.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, страна-агрессор РФ "Искандеры" сейчас применяет очень редко. В последний раз они применили, когда нанесли ракетный удар по Киевской области с территории Беларуси в августе.

"Количество ракет зависит от того, что сейчас применяет РФ. Мы посчитали, С-300 – это ракеты, которые находятся на хранении уже более 30 лет, а большинство из них лет 35-40. Это, по сути, ракета, которую необходимо выводить из боевого состава. Их около 7 тысяч", - отметил Скибицкий.

Он подчеркнул, что вместо того, чтобы тратить средства на утилизацию, оккупанты просто выпускаются их по нашей территории.

"Если сосчитать, сколько они используют, то им хватит этих ракет еще на 3 года", - отметил представитель ГУР МО.

По подсчетам, россияне могли производить в год 150-180 ракет системы "Калибр".

"И тот запас, который у них есть, они уже хранят, потому что около 70% комплектующих не российского производства", – отметил представитель военной разведки Украины.

Напомним, армия страны-агрессора РФ столкнулась с острой проблемой нехватки оружия и боеприпасов. Потому сейчас Россия вынуждена покупать ракеты и артиллерию в Северной Корее.

Отметим, аналитики исследовали электронику новейших российских крылатых ракет и боевых вертолетов и выяснили, что для их производства используются технологии 90-х и начала 2000-х годов.