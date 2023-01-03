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С сентября 2022 года украинская ПВО уничтожила около 500 вражеских дронов-камикадзе
Украинская противовоздушная оборона начиная с сентября уже уничтожила около полутысячи вражеских дронов-камикадзе Shahed-136, которые россияне запускали на территорию Украины.
Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По словам Игната, с 11 сентября общее количество сбитых вражеских дронов приближается к отметке в полтысячи.
"Дроны уже близятся к цифре пол тысячи с 11 сентября. Это пол тысячи только сбитых дронов. Немного меньше и крылатых ракет. Я считаю атаки по критической инфраструктуре Украины с 11 сентября", - сказал он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По его словам, если будут РФ будет обстреливать такими темпами, как в новогоднюю ночь и после новогодней ночи, то, судя по уже озвученной украинскими спецслужбами информации о новой партии в 250 штук, половину уже россияне использовали.
При этом он подчеркнул, что каждая партия может быть подвезена еще, поэтому Украина готовится к новым атакам.
Напомним, что в ночь на 1 января сбито 45 дронов-камикадзе, которыми РФ атаковала Украину.