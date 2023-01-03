З вересня 2022 року українська ППО знищила близько 500 ворожих дронов-камікадзе

Українська протиповітряна оборона, починаючи з вересня, вже знищила близько півтисячі ворожих дронов-камікадзе Shahed-136, які росіяни запускали на територію України.

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Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами Ігната, з 11 вересня загальна кількість збитих ворожих дронів наближається до позначки у пів тисячі.

"Дрони вже близяться до цифри пів тисячі з 11 вересня. Це пів тисячі тільки збитих дронів. Трошки менше і крилатих ракет. Я рахую атаки по критичній інфраструктурі України з 11 вересня", - сказав він.

За його словами, якщо будуть РФ буде обстрілювати такими темпами, як в новорічну ніч та після новорічної ночі, то судячи з уже озвученої українськими спецслужбами інформації про нову партію в 250 штук, половину вже росіяни використали.

При цьому він наголосив, що кожна партія може бути підвезена ще, тому Україна готується до нових російських атак.

Нагадаємо, що у ніч на 1 січня збито 45 дронів-камікадзе, якими РФ атакувала Україну.