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З вересня 2022 року українська ППО знищила близько 500 ворожих дронов-камікадзе
Українська протиповітряна оборона, починаючи з вересня, вже знищила близько півтисячі ворожих дронов-камікадзе Shahed-136, які росіяни запускали на територію України.
Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За словами Ігната, з 11 вересня загальна кількість збитих ворожих дронів наближається до позначки у пів тисячі.
"Дрони вже близяться до цифри пів тисячі з 11 вересня. Це пів тисячі тільки збитих дронів. Трошки менше і крилатих ракет. Я рахую атаки по критичній інфраструктурі України з 11 вересня", - сказав він.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За його словами, якщо будуть РФ буде обстрілювати такими темпами, як в новорічну ніч та після новорічної ночі, то судячи з уже озвученої українськими спецслужбами інформації про нову партію в 250 штук, половину вже росіяни використали.
При цьому він наголосив, що кожна партія може бути підвезена ще, тому Україна готується до нових російських атак.
Нагадаємо, що у ніч на 1 січня збито 45 дронів-камікадзе, якими РФ атакувала Україну.