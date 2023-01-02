РФ ночью снова атаковала Украину десятками ударных дронов: в Киеве повреждена энергетическая инфраструктура

В ночь с 1 на 2 января российская армия снова нанесла массированный удар беспилотникам-камикадзе иранского производства Shahed-131/136, сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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"В результате боевой работы противовоздушной обороной ВС ВСУ во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины все 39 ударных БПЛА уничтожены. Кроме того, защитники неба уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59", – говорится в сообщении.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных сил и мобильные огневые группы. Отмечено также, что "все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине западными партнерами".

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, ссылаясь на информацию сил ПВО, ночью "40 дронов шли на Киев". 15 из них были уничтожены над соседними областями, три – над Киевской областью, а еще 22 – над столицей.

Однако перед этим мэр заявил, что в результате ночного обстрела столицы все же были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе происходят аварийные отключения электроэнергии, есть обесточенные объекты теплоснабжения. Водоснабжение столицы при этом производится в штатном режиме.

Также, по его словам, после взрыва в Деснянском районе после полуночи был госпитализирован пострадавший 19-летний мужчина. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил, что в этом районе произошло падение обломков БПЛА на проезжую часть дороги и повреждение окон в многоэтажном доме рядом. Кроме того, Кличко сообщил, что утром скончался один из пострадавших от российской атаки на столицу 31 декабря: 46-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Начальник Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил также, что в результате ночных ударов в регионе повреждены объект критической инфраструктуры и частные дома. По предварительным данным, пострадавших нет. Ведутся работы по ликвидации последствий атаки.

В то же время Николаевская ОВА сообщила, что "по состоянию на 8:00" 2 января силами и средствами ПВО в регионе было уничтожено шесть вражеских дронов Shahed-136, еще один был уничтожен Национальной гвардией. Обстрелы же на территории области не зафиксированы.

Воздушное командование "Восток" ночью также сообщило, что силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями уничтожены шесть ударных БПЛА Shahed и одна высокоточная управляемая ракета Х-59МК2, шедшая в направлении города Днепр. Еще три дрона Shahed были сбиты ПВО Сухопутных войск во взаимодействии с воздушным командованием "Восток".

Напомним, что в предыдущую, новогоднюю ночь Воздушные силы ВСУ отчитались о сбитии 45 дронов Shahed-131/136. При этом Киевская ОВА заявляла о 32 воздушных целях именно в столичном регионе, а также, что в результате атаки все же были повреждения инфраструктуры.