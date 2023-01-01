Новогодние обстрелы: В Херсоне пострадала детская больница, в Никополе повреждено до 20 зданий (ФОТО)

В результате очередного российского обстрела Херсона в ночь на 1 января один человек погиб и еще один был ранен. Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Повреждены здания областной детской больницы. Зафиксировано около семи прилетов, выбито более 700 окон. Информация уточняется", - написал он, выложив также соответствующие фото.

Руководитель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич также добавил, что во время обстрела в крайне тяжелом состоянии в реанимационном отделении находился 13-летний мальчик по имени Ярослав, который был ранен в результате обстрела в поселке Надднепрянское. В его палате выбило окна. Мальчика сейчас эвакуировали в Николаев, где за его жизнь продолжают бороться врачи.

Всего в новогоднюю ночь спасатели Херсонщины ликвидировали 10 пожаров, восемь из которых возникли в результате вражеских обстрелов. В частности, в течение 30 минут пожарным удалось ликвидировать пожар в корпусе детской областной больницы. Персонал больницы еще до прибытия подразделений ГСЧС эвакуировал в безопасное место 17 детей, 4 родителя и 38 работников. Заявлено, что потерпевших не было.

Также было попадание вражеских снарядов в другой корпус больницы. Пожара там не возникло. Выбиты окна, повреждены стены. На момент обстрелов в корпусе людей не было.

Кроме того, поступило сообщение о пожаре в жилом доме в одном из микрорайонов Херсона. Из-за вражеских обстрелов загорелся второй этаж двухэтажного дома. Пожар был ликвидирован на площади 180 квадратных метров.

В свою очередь, начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в 23:34 и с 4:10 враг наносил удары по портовой зоне и населенному пункту Очаковской общины.

"Частно разрушены и повреждены жилые и многоэтажные дома, предприятие, зафиксировано четыре пожара. Последствия обстрела уточняются. Пострадавших нет", - отметил он.

Кроме того, в 4:50 под вражескими обстрелами оказался один из населенных пунктов Куцурубской общины: был поврежден жилой дом, однако пострадавших нет.

По данным ОВА, до этого, в 14:00 31 декабря, подвергся вражескому ракетному обстрелу и Николаев: были разрушены два жилых дома, повреждены еще 12, а также три учебных заведения. Также произошел пожар на территории гаражного кооператива – повреждено около 20 гаражей. Возгорание оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. В результате обстрела пострадали семь человек.

В Днепропетровской области в новогоднюю ночь россияне также обстреляли Никополь, куда прилетели не менее 20 снарядов. Как сообщил начальник обладминистрации Валентин Резниченко, один из них вызвал возгорание в девятиэтажке. 48-летняя женщина получила осколочно-ожоговое ранение глаз - ее доставили в больницу, однако утром уже выписали.

В городе повреждены до десяти многоэтажек и четыре частных дома. Также повреждены больница, банк, две аптеки, гостиница, магазины и линия электропередачи. Также обстреляна Червоногригорьевская община, однако там пострадавших не было.

В Донецкой области, как сообщил начальник ОВА Павел Кириленко, россияне в новогоднюю ночь продолжали стрелять на разных участках фронта. Так, на Волновахском направлении под огонь попал Угледар и окрестности города: без жертв.

Также сообщено, что 31 декабря произошли обстрелы частного сектора Курахово, а уже после полуночи россияне дважды обстреляли Авдеевку из "Градов": пострадавших также не было.

В результате обстрела в Торецке повреждены восемь домов, информация о пострадавших не поступала и в этом случае. Также в субботу снаряд прилетел в поселок Алексеево-Дружковка Дружковской общины: снаряд не разорвался, разрушений и жертв нет.

Напомним также, что кроме артобстрелов, в ночь на воскресенье российская армия произвела массовую атаку дронами, главным образом по столичному региону: украинская ПВО сбила 45 вражеских беспилотников.