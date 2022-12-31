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Оккупанты ударили ракетой С-300 по отделу полиции в Донецкой области (ФОТО)

Оккупанты ударили ракетой С-300 по отделу полиции в Донецкой области (ФОТО)

Российские оккупационные войска 31 декабря обстреляли Лиманский отдел полиции Донецкой области, есть пострадавший.

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Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Российская ракета С-300 прицельно попала в Лиманский отдел полиции Донецкой области. Есть пострадавший полицейский. Травмы - средней тяжести, ему оказывают медицинскую помощь", - отметил он.

Клименко добавил, что в результате удара здание отдела полиции разрушено.

Фото 2 — Оккупанты ударили ракетой С-300 по отделу полиции в Донецкой области (ФОТО)
Фото 3 — Оккупанты ударили ракетой С-300 по отделу полиции в Донецкой области (ФОТО)
Фото 4 — Оккупанты ударили ракетой С-300 по отделу полиции в Донецкой области (ФОТО)
Фото 5 — Оккупанты ударили ракетой С-300 по отделу полиции в Донецкой области (ФОТО)
Фото 6 — Оккупанты ударили ракетой С-300 по отделу полиции в Донецкой области (ФОТО)
Фото 7 — Оккупанты ударили ракетой С-300 по отделу полиции в Донецкой области (ФОТО)

Напомним, 7 декабря во время стабилизационных мероприятий в Херсонской области погибли, подорвавшись на минах, начальник Главного управления полиции в Черкасской области Михаил Куратченко и пятеро его коллег.

Автор:
Нина Комащенко