Россияне обстреляли Черниговщину: целили по военному городку

Армия страны-агрессора РФ в ночь на 31 декабря нанесла ракетный удар по Черниговской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Рашисты целили по одному из военных городков. По предварительной информации, это была баллистическая ракета "Искандер", траекторию которой практически невозможно отследить существующими ПВО", - отметил он.

По его словам, обошлось без жертв.

Чаус также добавил, что за последние дни интенсивность обстрелов возросла. Оккупанты бьют из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. В частности, 30 декабря в Семеновке от вражеского снаряда погибла женщина.

Напомним, разведка Британии предупредила, что российские оккупанты могут нанести массированный удар по Украине в ближайшие дни, чтобы попытаться подорвать моральный дух украинцев в праздничный период.