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Происшествия
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Россияне обстреляли Черниговщину: целили по военному городку

Россияне обстреляли Черниговщину: целили по военному городку

Армия страны-агрессора РФ в ночь на 31 декабря нанесла ракетный удар по Черниговской области.

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Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Рашисты целили по одному из военных городков. По предварительной информации, это была баллистическая ракета "Искандер", траекторию которой практически невозможно отследить существующими ПВО", - отметил он.

По его словам, обошлось без жертв.

Чаус также добавил, что за последние дни интенсивность обстрелов возросла. Оккупанты бьют из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. В частности, 30 декабря в Семеновке от вражеского снаряда погибла женщина.

Напомним, разведка Британии предупредила, что российские оккупанты могут нанести массированный удар по Украине в ближайшие дни, чтобы попытаться подорвать моральный дух украинцев в праздничный период.

Автор:
Нина Комащенко