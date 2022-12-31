Россия может ударить по Украине во время праздников – разведка Британии

Российские оккупанты могут нанести массированный удар по Украине в ближайшие дни, чтобы попытаться подорвать моральный дух украинцев в праздничный период.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что Россия, начиная с октября, придерживается тенденции осуществления интенсивной волны ударов каждые семь-десять дней. Агрессор придерживается этого подхода, пытаясь перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

"Однако существует реальная вероятность того, что Россия сломает этот шаблон, чтобы нанести новый удар в ближайшие дни, чтобы подорвать моральный дух населения Украины в период новогодних праздников", - говорится в сообщении.

Напомним, армия РФ нанесла массированный удар по Украине 29 декабря. В результате ракетных ударов повреждены 28 объектов, из них 18 — частные жилые дома, травмированы три человека.