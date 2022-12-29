Россия утром 29 декабря атаковала 10 областей Украины: в ГСЧС рассказали о последствиях

Армия Российской Федерации утром 29 декабря массированно атаковала Украину. В результате ракетных ударов повреждены 28 объектов, из них 18 — частные жилые дома, травмированы три человека.

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Об этом во время брифинга сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

"В результате массированных ракетных ударов поражены 10 областей, повреждены 28 объектов, 18 из них - это частные жилые дома, другие - это объекты критической инфраструктуры. К ликвидации последствий было привлечено около 100 спасателей", - отметил Хорунжий.

Пресс-офицер ГСЧС проинформировал, что в Дарницком районе Киева в результате падения обломка сбитой вражеской ракеты произошло возгорание двухэтажного жилого дома на площади 100 кв. м. В Печерском районе произошло падение обломков ракеты на детскую площадку, в Голосеевском районе обломки упали рядом с автомобилем. В Соломенском районе обломки ракеты упали на крышу 5-этажного жилого дома. Жертв в результате атаки на столицу нет.

Известно, что 29 декабря армия РФ атаковала Украину крылатыми ракетами воздушного и морского базирования. Враг выпустил по мирным населенным пунктам 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожено 54 вражеских крылатых ракет.

В частности, по словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, подразделения противовоздушной обороны над Одесщиной сбили 21 ракету.