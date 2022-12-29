Армия РФ выпустила по Украине 69 ракет 29 декабря

29 декабря армия страны-агрессора РФ атаковала Украину крылатыми ракетами воздушного и морского базирования. Враг выпустил по мирным населенным пунктам 69 ракет.

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Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Противник продолжает ракетный террор против мирных граждан Украины. Сегодня утром агрессор совершил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны", - отметил Залужный.

По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожено 54 вражеских крылатых ракет.

Работа противовоздушной обороны 29 декабря продолжалась по всей территории государства.

По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, подразделениями противовоздушной обороны над областью сбили 21 ракету.

А в воздушном пространстве над Киевом было зафиксировано 16 ракет, все они уничтожены. Но обломки сбитых ракет повредили три частных дома в Дарницком районе и промышленное предприятие в Голосеевском районе столицы.

Напомним, Силы противовоздушной обороны во время массированной атаки 16 декабря сбили 60 ракет из 76, выпущенных страной-агрессором РФ по объектам критической инфраструктуры Украины.