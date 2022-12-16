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Силы ПВО сбили 60 из 76 выпущенных российских ракет
Силы противовоздушной обороны 16 декабря сбили 60 ракет из 76-ти, выпущенных страной-агрессором РФ по объектам критической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Он отметил, что по предварительным данным сегодня утром из районов Каспийского и Черного морей страна-агрессор РФ выпустила по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 крылатых (Х-101, "Калибр", Х-22) и 4 управляемых авиационных ракет (Х-59/Х-31П).
Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных Войск уничтожены 60 вражеских ракет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие. Верьте в ВСУ!", - подчеркнул Залужный.
Как сообщалось ранее, в воздушном пространстве Киева в пятницу зафиксировали около 40 ракет, 37 из них сбили силы ПВО.