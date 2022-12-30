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Энергетика
Дата публикации

В "Укрэнерго" сообщили о состоянии энергосистемы после массированного ракетного удара РФ

В "Укрэнерго" сообщили о состоянии энергосистемы после массированного ракетного удара РФ
Фото: Depositphotos

Дефицит мощности в энергосистеме по состоянию на 11.00 30 декабря находится на том же уровне, что и до десятой массированной ракетной атаки россиян.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Благодаря профессиональным действиям диспетчерского центра "Укрэнерго" последствия повреждений оказали значительно меньшее влияние на работу энергосистемы, чем ожидал враг. Энергосистема в плановом режиме возобновляет нормальную работу. Продолжается набор мощности генерацией", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что в результате попадания в некоторые энергообъекты сложной остается ситуация в южном и восточном регионах. Ремонтные бригады совместно с генерацией и облэнерго работают над устранением повреждений.

До всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений.

Напомним, 29 декабря Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по Украине.

Источник фото: Depositphotos

Автор:
Нина Комащенко