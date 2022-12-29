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Категория
Энергетика
Дата публикации

После атаки РФ сложная ситуация со светом на западе Украины, в Одесской и Киевской областях – Минэнерго

После атаки РФ сложная ситуация со светом на западе Украины, в Одесской и Киевской областях – Минэнерго

После массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины 29 декабря есть повреждения объектов генерации и электросетей.

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Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11:00 сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах. Поэтому будут аварийные отключения света", - отметил он.

По его словам, энергетики уже возобновляют энергоснабжение.

Напомним, утром 29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть ракет сбили силы ПВО, но в Киеве и Одесской области обломки ракет повредили частные дома.

Автор:
Нина Комащенко