После атаки РФ сложная ситуация со светом на западе Украины, в Одесской и Киевской областях – Минэнерго

После массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины 29 декабря есть повреждения объектов генерации и электросетей.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11:00 сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах. Поэтому будут аварийные отключения света", - отметил он.

По его словам, энергетики уже возобновляют энергоснабжение.

Напомним, утром 29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть ракет сбили силы ПВО, но в Киеве и Одесской области обломки ракет повредили частные дома.