В Киеве без света осталось 40% потребителей - Кличко

После ракетной атаки РФ 40% потребителей Киева остались без электроснабжения из-за необходимых мер безопасности.

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Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"40% потребителей столицы после ракетной атаки - без света. В связи с необходимыми мерами безопасности, принимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - отметил он.

По его словам, тепло- и водоснабжение в Киеве осуществляется в штатном режиме.

"Помимо домов, где отсутствует энергоснабжение, от которого зависит работа котельных", - добавил он.

Напомним, утром 29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть ракет сбили силы ПВО, но в частности, в Киеве обломки ракет повредили частные дома в Дарницком районе и промышленное предприятие в Голосеевском районе.

Источник фото: Depositphotos