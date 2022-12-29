У Києві без світла залишилися 40% споживачів - Кличко

Після ракетної атаки РФ 40% споживачів Києва залишилися без електропостачання через необхідні заходи безпеки.

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Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"40% споживачів столиці після ракетної атаки - без світла. В зв‘язку із необхідними заходами безпеки, що вживають енергетиками під час повітряної тривоги. Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання", - зазначив він.

За його словами, тепло- та водопостачання у Києві здійснюється у штатному режимі.

"Окрім будинків, де відсутнє енергопостачання, від якого залежить робота котелень", - додав він.

Нагадаємо, зранку 29 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Частину ракет збили сили ППО, але, зокрема, у Києві уламки ракет пошкодили приватні будинки у Дарницькому районі та промислове підприємство в Голосіївскому районі.

Джерело фото: Depositphotos