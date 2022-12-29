Відповідальна країна Відповідальна країна
Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Точка У Точка У
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Категорія
Енергетика
Дата публікації

У Києві без світла залишилися 40% споживачів - Кличко

У Києві без світла залишилися 40% споживачів - Кличко
Фото: Depositphotos

Після ракетної атаки РФ 40% споживачів Києва залишилися без електропостачання через необхідні заходи безпеки.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"40% споживачів столиці після ракетної атаки - без світла. В зв‘язку із необхідними заходами безпеки, що вживають енергетиками під час повітряної тривоги. Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання", - зазначив він.

За його словами, тепло- та водопостачання у Києві здійснюється у штатному режимі.

"Окрім будинків, де відсутнє енергопостачання, від якого залежить робота котелень", - додав він.

Нагадаємо, зранку 29 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Частину ракет збили сили ППО, але, зокрема, у Києві уламки ракет пошкодили приватні будинки у Дарницькому районі та промислове підприємство в Голосіївскому районі.

Джерело фото: Depositphotos

Автор:
Ніна Комащенко