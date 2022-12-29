Після вибухів 90% Львова залишилося без світла

У Львові прогриміли вибухи, 90% міста залишилося без світла.

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Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

"У Львові чути вибухи", - зазначив він.

Пізніше мер повідомив, що майже все місто залишилося без світла, трамваї та тролейбуси у Львові не курсують.

Також він попередив, що у місті можуть бути перебої з водопостачанням.

"Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури", - додав Садовий.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що частину ракет, які запустив ворог, збили сили ППО і попередив, що є загроза повторних ударів.

Зазначимо, зранку 29 грудня ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів.

Крім того, спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів.

Робота протиповітряної оборони триває по всій території держави.