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Після вибухів 90% Львова залишилося без світла
У Львові прогриміли вибухи, 90% міста залишилося без світла.
Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.
"У Львові чути вибухи", - зазначив він.
Пізніше мер повідомив, що майже все місто залишилося без світла, трамваї та тролейбуси у Львові не курсують.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також він попередив, що у місті можуть бути перебої з водопостачанням.
"Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури", - додав Садовий.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що частину ракет, які запустив ворог, збили сили ППО і попередив, що є загроза повторних ударів.
Зазначимо, зранку 29 грудня ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів.
Крім того, спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів.
Робота протиповітряної оборони триває по всій території держави.