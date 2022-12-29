После взрывов 90% Львова осталось без света

Во Львове прогремели взрывы, 90% города осталось без света.

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Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

"Во Львове слышны взрывы", - отметил он.

Позже мэр сообщил, что почти весь город остался без света, трамваи и троллейбусы во Львове не курсируют.

Он также предупредил, что в городе могут быть перебои с водоснабжением.

"Переходим на работу дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры", – добавил Садовый.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что часть ракет, которые запустил враг, сбили силы ПВО и предупредил, что есть угроза повторных ударов.

Отметим, утром 29 декабря враг атакует Украину по разным направлениям крылатыми ракетами.

Кроме того, наблюдается высокая активность тактической авиации оккупантов.

Работа противовоздушной обороны продолжается по всей территории Украины.