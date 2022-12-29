Після атаки РФ складна ситуація зі світлом на заході України, Одещині та Київщині - Міненерго

Після масованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України 29 грудня є пошкодження об‘єктів генерації та електромереж.

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Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Є певні пошкодження об‘єктів генерації та електромереж. Станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах. Тож відбуватимуться аварійні відключення світла.", - зазначив він.

За його словами, енергетики вже відновлюють енергопостачання.

Нагадаємо, зранку 29 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Частину ракет збили сили ППО, але у Києві та на Одещині уламки ракет пошкодили приватні будинки.