В "Укренерго" повідомили про стан енергосистеми після масованого ракетного удару РФ

Дефіцит потужності в енергосистемі станом на 11:00 30 грудня знаходиться на тому ж рівні, що й до десятої масованої ракетної атаки росіян.

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Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

"Завдяки професійним діям диспетчерського центру "Укренерго" наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікував ворог. Енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу. Продовжується набір потужності генерацією", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що внаслідок влучань у деякі енергооб’єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах. Ремонтні бригади спільно з генерацією та обленерго працюють над усуненням пошкоджень.

До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.

Нагадаємо, 29 грудня Росія вкотре нанесла масований ракетний удар по Україні.

Джерело фото: Depositphotos