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Росія може вдарити по Україні під час свят - розвідка Британії
Російські окупанти можуть завдати масованого удару по Україні найближчими днями, щоб спробувати підірвати моральний дух українців в святковий період.
Про це повідомляє розвідка Британії.
Зазначається, що Росія починаючи з жовтня дотримується тенденції здійснення інтенсивної хвилі ударів кожні сім-десять днів.Агресор дотримується цього підходу, намагаючись перевантажити українську протиповітряну оборону.
"Однак існує реальна ймовірність того, що Росія зламає цей шаблон, щоб завдати нового удару в найближчі дні, щоб підірвати моральний дух населення України в період новорічних свят", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, армія РФ завдала масованого удару по Україні 29 грудня. Внаслідок ракетних ударів пошкоджено 28 об'єктів, з них 18 — приватні житлові будинки, травмовано три людини.