- Категорія
- Рітейл
- Дата публікації
-
Українці найчастіше купують онлайн каву та горіхи - Дослідження
За останні шість місяців замовлення продуктів харчування через онлайн сервіси зросло на 16%. Найпопулярнішими позиціями є чай, з середнім чеком у 530 грн та кава, на яку споживачі витрачають 930 грн.
Великим попитом користуються спеції і прянощі. На них українці витрачають близько 400 гривень, повідомляє прес-служба маркетплейсу Prom.ua.
Споживачі активно купують горіхи і середній чек тут становить 630 грн. Крім цього, замовляють цукати та сухофрукти. На них, в середньому, витрачають 810 грн. Часто в замовленнях зустрічаються солодощі. Українці купують шоколад і різні цукерки цукерки, витрачаючи на них 510 грн та 460 грн відповідно.
Рибні консерви також потрапили у ТОП-10. На них споживачі витрачають близько п’яти сотень гривень. В таку ж суму обходиться і замовлення соусів та маринадів. Затребувана серед покупців рослинна олія з середнім чеком у 490 грн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
З початку війни українці відчули значне подорожчання цін на продукти харчування та товари першої необхідності, але в останній час воно значно сповільнилося. Також на початку березня 2023 року підскочили ціни на гречку.
Джерело фото: Depositphotos