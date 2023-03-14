Українці найчастіше купують онлайн каву та горіхи - Дослідження

За останні шість місяців замовлення продуктів харчування через онлайн сервіси зросло на 16%. Найпопулярнішими позиціями є чай, з середнім чеком у 530 грн та кава, на яку споживачі витрачають 930 грн.

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Великим попитом користуються спеції і прянощі. На них українці витрачають близько 400 гривень, повідомляє прес-служба маркетплейсу Prom.ua.

Споживачі активно купують горіхи і середній чек тут становить 630 грн. Крім цього, замовляють цукати та сухофрукти. На них, в середньому, витрачають 810 грн. Часто в замовленнях зустрічаються солодощі. Українці купують шоколад і різні цукерки цукерки, витрачаючи на них 510 грн та 460 грн відповідно.

Рибні консерви також потрапили у ТОП-10. На них споживачі витрачають близько п’яти сотень гривень. В таку ж суму обходиться і замовлення соусів та маринадів. Затребувана серед покупців рослинна олія з середнім чеком у 490 грн.

З початку війни українці відчули значне подорожчання цін на продукти харчування та товари першої необхідності, але в останній час воно значно сповільнилося. Також на початку березня 2023 року підскочили ціни на гречку.

Джерело фото: Depositphotos