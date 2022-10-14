Влада запевняє, що знайде рішення, аби Starlink продовжив роботу в Україні

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров впевнений, що термінали супутникової платформи Starlink американської компанії SpaceX працюватимуть в Україні, незважаючи на конфлікт української влади з засновником компанії Ілоном Маском через його останні політичні висловлювання стосовно війни в Україні.

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"Термінали Starlink працювали, працюють та будуть працювати. Не турбуйтеся;)" - написав міністр у своєму Telegram-каналі.

В свою чергу радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter також запевнив, що Україна знайде рішення, що дозволить Starlink працювати й надалі.

"Давайте відверто. Подобається це комусь чи ні, але Ілон Маск допоміг нам вистояти у найбільш критичні моменти війни. Бізнес має право на власні стратегії. Україна знайде рішення, аби Starlink продовжив роботу. Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв‘язок", - написав він.

Нагадаємо, що раніше у п'ятницю з новини CNN стало відомо, що SpaceX звернулася до Міністерства оборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку, який забезпечується терміналами Starlink, переданими в якості допомоги Україні і які активно використовуються військовими.

Причому в своєму Twitter Маск прокоментував тезис про те, що новина стала відомою після того, як колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник "послав" його в найгрубішій формі. Як висловився мільярдер, наразі "ми лише наслідували його рекомендації". При цьому CNN стверджує, що лист до Пентагону SpaceX направила ще у вересні, до того, як здійнявся скандал через висловлювання Маска, які обурили багатьох українців, зокрема й Мельника, відомого ступінем різкості своїх заяв.