Литва закликала союзників профінансувати роботу Starlink в Україні або знайти альтернативу

Литва готова зробити свій внесок, щоб забезпечити Україну інтернетом.

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Про це написав у своєму Twitter глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Габріеліус Ландсбергіс написав, що підключення до інтернету в Україні є занадто важливим, щоб залишити його в руках однієї приватної особи.

"Давайте знайдемо спосіб створити коаліцію союзників України, щоб заплатити за Starlink, або давайте знайдемо альтернативного постачальника. Литва готова зробити свій внесок", - написав глава МЗС Литви.

Ukraine's internet connectivity is too important to be left in the hands of one private individual. Let's find a way to form a coalition of Ukraine's allies to pay for Starlink, or let's find an alternative supplier. Lithuania is ready to contribute. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) October 15, 2022

Раніше компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням забрати на себе фінансування роботи супутникового зв’язку Starlink в Україні. Від роботи Starlink залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій.

Ілон Маск пізніше підтвердив цю інформацію. Він також відзначив, що SpaceX не може безстроково оплачувати вже наявну систему та ще кілька тисяч терміналів.

Нагадаємо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки не підтримує ідею щодо врегулювання війни в Україні шляхом проведення референдумів на окупованих територіях, що запропонував засновник компанії Tesla Ілон Маск.