Иноагент: Байден заявил, что нужно проверить связи Маска с другими странами

Президент США Джо Байден считает, что отношения владельца Twitter, генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска с другими странами следует проверить.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом пишет CNN.

Отмечается, что журналисты спросили у Байдена, представляет ли Маск угрозу национальной безопасности США.

"Я думаю, что сотрудничество и технические отношения Илона Маска с другими странами достойны проверки независимо от того, делает ли он что-то неподобающее, я не намекаю на это. Я считаю, что следует к связям присмотреться", - отметил Байден.

"Но это все, что я скажу", – добавил президент США.

Когда журналисты уточнили, каким образом следует провести проверку, Байден ответил: "Есть много способов".

CNN напоминает, что в октябре администрация Байдена обсуждала, должны ли США проверять отдельные предприятия Маска с точки зрения национальной безопасности, в частности его покупку Twitter и спутниковую сеть Starlink компании SpaceX.

Среди инвесторов, которые обязались предоставить финансирование, чтобы помочь Маску профинансировать соглашение, есть несколько иностранных организаций, в том числе суверенный фонд Катара и принц Саудовской Аравии Аль-Валид бин Талал, который уже был одним из крупнейших инвесторов Twitterт до покупки социальной сети Маском.

Кроме того, автопроизводитель Маска Tesla получает около 25% своих доходов из Китая.

Напомним, 3 октября Маск опубликовал в своем Twitter скандальное сообщение о "формуле мира" между Украиной и Россией. Бизнесмен предложил провести еще один "референдум" и "признать Крым российским".

В результате Маск вызвал волну возмущения со стороны как обычных пользователей, так и государственных деятелей, а акции компании Tesla потеряли почти 9% стоимости.

Впоследствии американский бизнесмен оправдался за свое сообщение в Twitter и ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Миллиардер якобы все еще "поддерживает Украину", однако от предложенной идеи о "формуле мира" не отказался.

Тогда Белый дом официально заявил, что не поддерживает идею по урегулированию войны в Украине путем проведения референдумов на оккупированных территориях, которую предложил Маск.