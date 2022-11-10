Іноагент: Байден заявив, що потрібно перевірити зв'язки Маска з іншими країнами

Президент США Джо Байден вважає, що відносини власника Twitter, генерального директора Tesla та SpaceX Ілона Маска з іншими країнами варто перевірити.

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Про це пише CNN.

Зазначається, що журналісти запитали у Байдену, чи становить Маск загрозу національній безпеці США.

"Я думаю, що співпраця та технічні відносини Ілона Маска з іншими країнами варті перевірки незалежно від того, чи робить він щось неналежне, я не натякаю на це. Я вважаю, що варто до зв’язків придивитися", - зазначив Байден.

"Але це все, що я скажу", - додав президент США.

Коли журналісти уточнили, яким чином потрібно провести перевірку, Байден відповів: "Є багато способів".

CNN нагадує, що у жовтні адміністрація Байдена обговорювала, чи повинні США перевіряти окремі підприємства Маска з точки зору національної безпеки, зокрема – його купівлю Twitter і супутникову мережу Starlink компанії SpaceX.

Серед інвесторів, які зобов’язалися надати фінансування, щоб допомогти Маску профінансувати угоду, є кілька іноземних організацій, у тому числі суверенний фонд Катару та принц Саудівської Аравії Аль-Валід бін Талал, який уже був одним із найбільших інвесторів Twitter до запропонованого Маском поглинання.

Крім того, автовиробник Маска Tesla отримує близько 25% своїх доходів з Китаю.

Нагадаємо, 3 жовтня Маск опублікував у своєму Twitter скандальний допис про "формулу миру" між Україною та Росією. Так, бізнесмен запропонував провести ще один "референдум" та "визнати Крим російським".

В результаті Маск виклилав хвилю обурення зі сторони як звичайних користувачів, так і державних діячів, а акції компанії Tesla втратили майже 9% вартості.

Згодом американський бізнесмен виправдався за свій допис у Twitter та відповів президенту України Володимиру Зеленському. Мільярдер нібито все ще "підтримує Україну", однак від запропонованої ідеї щодо "формули миру" не відмовився.

Тоді Білий дім офіційно заявив, що не підтримує ідею щодо врегулювання війни в Україні шляхом проведення референдумів на окупованих територіях, яку запропонував Маск.