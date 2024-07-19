Instagram запускає функцію тимчасових коментарів для приватного спілкування

Instagram розширює функціонал "Нотаток", дозволяючи користувачам залишати тимчасові коментарі на барабанах та публікаціях. Коментарі будуть відображатися поверх контенту у вигляді невеликих бульбашок та автоматично зникатимуть через три дні. Про це повідомляє The Varge.

Нові коментарі також матимуть напівприватний характер, надаючи користувачам можливість вибору аудиторії:лише близькі друзі або підписники, за якими стежить користувач.

За наявними скріншотами, користувачі також зможуть позначати одне одного в "Нотатках" на барабанах та публікаціях. Фактично, це прихований спосіб коментування для обмеженого кола осіб.

Також зазначені "Нотатки" будуть відображатися майже як наклейки поверх контенту, що сприятиме більш приватному спілкуванню між друзями на платформі.

Водночас, існує занепокоєння щодо можливості залишати коментарі, які автор контенту не зможе побачити, що може полегшити цькування, наклеп або переслідування. Однак представник Meta Крістін Пай зазначила, що користувачі матимуть можливість відключити функцію "Нотаток" для свого контенту.

Нагадаємо, Instagram також випустив оновлення, яке дозволяє користувачам комбінувати до 20 аудіодоріжок у Reels. Завдяки новій функції процес створення унікальних аудіоміксів спрощується і відбувається безпосередньо в редакторі Reels, без необхідності використовувати сторонні програми.

Instagram автоматично вказуватиме автора створеного міксу, що дозволить іншим користувачам легко знайти та використати його у своїх відео. Розширюючи творчі можливості користувачів, функція все ж має обмеження щодо складніших інструментів редагування.

Також у травні Instagram запровадив нову функцію, яка дозволяє користувачам обмежувати коло осіб, від яких вони отримують сповіщення. За допомогою цієї функції можна контролювати взаємодію в Instagram, обмежуючи її лише близькими друзями. Обмеження можна встановити на термін до чотирьох тижнів з можливістю продовження.

Джерело фото: ua.depositphotos.com