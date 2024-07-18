Instagram дозволив додавати декілька аудіодоріжок у Reels: як це зробити

Instagram випустив оновлення, яке дозволяє користувачам комбінувати до 20 аудіодоріжок у своїх Reels. Про це повідомляє TechCrunch.

Щоб скористатися цією функцією, потрібно натиснути опцію «Додати до міксу» в редакторі Reels. Після додавання доріжок, їх можна обрізати, залишивши лише необхідні фрагменти.

Також Instagram автоматично вказуватиме автора створеного аудіоміксу, дозволяючи іншим користувачам легко знайти та використати цей унікальний мікс у своїх відео.

Зазначається, що функція усуває потребу в додаткових редакторах, хоча редактор Instagram Reels все ще не підтримує складніші функції, такі як вирізання і маски.

Додамо, раніше глава Instagram Адам Моссері заявив, що платформа не буде фокусуватися на довгих відео, а натомість заохочуватиме користувачів обмінюватися короткими роликами.

“Виявляється, довгі відео не дуже добре поєднуються з іншими активностями на платформі. Якщо ви витрачаєте час на перегляд 10-20-хвилинного відео, то менше часу приділяєте контенту від друзів, менше спілкуєтеся з ними і рідше ділитеся відео з ними.Тому ми не плануємо активно розвивати напрямок довгих відео, оскільки це суперечить нашій основній місії. Ми розуміємо, що короткі відео не завжди сприяють спілкуванню, але вони мають більший потенціал для цього”, - сказав Моссері у Reels.

Нагадаємо у травні Instagram запровадив нову функцію, яка дозволяє користувачам обмежувати коло осіб, від яких вони отримують сповіщення. За допомогою цієї функції можна контролювати взаємодію в Instagram, обмежуючи її лише близькими друзями. Обмеження можна встановити на термін до чотирьох тижнів з можливістю продовження.

Крім того, Instagram розширює функціонал обмеження, дозволяючи заборонити іншим користувачам позначати чи згадувати вас, а також приховувати їхні коментарі.



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