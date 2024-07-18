Instagram разрешил добавлять несколько аудиодорожек в Reels: как это сделать

Instagram выпустил обновление, позволяющее пользователям комбинировать до 20 аудиодорожек в своих Reels. Об этом сообщает TechCrunch.

Чтобы использовать эту функцию, нужно нажать опцию «Добавить в микс» в редакторе Reels. После добавления дорожек их можно обрезать, оставив только необходимые фрагменты.

Также Instagram будет автоматически указывать автора созданного аудиомикса, позволяя другим пользователям легко найти и использовать этот уникальный микс в своих видео.

Отмечается, что функция устраняет потребность в дополнительных редакторах, хотя редактор Instagram Reels все еще не поддерживает более сложные функции, такие как вырезание и маски.

Добавим, ранее глава Instagram Адам Моссери заявил, что платформа не будет фокусироваться на длинных видео, а будет поощрять пользователей обмениваться короткими роликами.

Оказывается, длинные видео не очень хорошо сочетаются с другими активностями на платформе. Если вы тратите время на просмотр 10-20-минутного видео, меньше времени уделяете контенту от друзей, меньше общаетесь с ними и реже делитесь видео с ними. Поэтому мы не планируем активно развивать направление длинных видео, поскольку это противоречит нашей основной миссии. Мы понимаем, что короткие видео не всегда способствуют общению, но у них больший потенциал для этого”, — сказал Моссери в Reels.

Напомним, в мае Instagram ввел новую функцию, позволяющую пользователям ограничивать круг лиц, от которых они получают уведомления. С помощью этой функции можно контролировать взаимодействие в Instagram, ограничивая его только близкими друзьями. Ограничение можно установить на срок до четырех недель с возможностью продления.

Кроме того, Instagram расширяет функционал ограничения, позволяя запретить другим пользователям помечать или упоминать вас, а также скрывать их комментарии.



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