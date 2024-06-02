Соцсеть Threads запустила обновленную десктопную версию приложения

Веб-версия десктопной Threads стала гораздо более удобной – Meta представила новый вид колонок, который очень напоминает Tweetdeck.

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Об этом сообщает Engadget.

Отмечается, что обновленный интерфейс, который некоторые пользователи Threads прозвали ThreadsDeck, позволяет закреплять до 100 разных лент на домашней странице Threads. Для каждого столбца можно настроить автоматическое обновление, чтобы можно было следить за новыми сообщениями по мере их поступления.

Изображение: Meta

Новый макет столбцов решит некоторые проблемы алгоритма Threads для вас, позволяя пользователям скрыть эту ленту и разместить ее рядом с другими. Также это увеличит количество сообщений, которые можно просматривать одновременно, что делает его гораздо более практичным для поиска информации в реальном времени.

Лента "для вас" уже долгое время была предметом жалоб от пользователей, указывающих на появление устаревших сообщений и ненужных историй. Компания признала эти проблемы и внедрила дополнительные функции, такие как фильтр "недавних" результатов поиска и ограниченная версия "популярных тем" для улучшения пользовательского опыта.

Что известно о Threads

Компания Meta запустила Threads 6 июля 2023 года и сделала это на фоне длительных проблем Twitter. После того, как в октябре 2022 года владельцем Twitter стал бизнесмен Илон Маск, у платформы начались проблемы с рекламодателями, соцсеть имела даже технический сбой, предположительно из-за сокращения персонала и сама потеряла в стоимости.

Соцсеть Threads похожа по своему функционалу на Twitter (которая теперь называется X). Приложение содержит короткие текстовые сообщения, которые пользователи могут лайкать, репостить и отвечать на них. Особенность состоит в том, что регистрация на платформе происходит через уже существующий аккаунт в Instagram.

Threads получила чрезвычайную популярность: по состоянию на конец августа 2023 года соцсеть уже имела более 120 млн пользователей. Однако следует отметить, что самый большой ажиотаж был в первые дни появления приложения.

Gizmodo со ссылкой на данные аналитической компании Similarweb писало, что за два дня после запуска Threads ежедневное количество активных пользователей соцсети было на уровне 49 млн, но к 1 августа эта цифра упала до 9,6 млн.

А время, проведенное в приложении, достигло пика 6 июля и составляло примерно 14 минут в день. Но по состоянию на начало августа показатель снизился до 2,3 минуты.

В конце лета 2023 года в соцсети Threads появилась веб-версия и полноценный поиск.

Фото: ua.depositphotos.com