Соцмережа Threads запустила оновлену десктопну версію застосунку

Веб-версія десктопної Threads стала набагато зручнішою - Meta представила новий вид колонок, який дуже нагадує Tweetdeck.

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Про це повідомляє Engadget.

Зазначається, що оновлений інтерфейс, який деякі користувачі Threads прозвали ThreadsDeck, дозволяє закріплювати до 100 різних стрічок на домашній сторінці Threads. Для кожного стовпця також можна налаштувати автоматичне оновлення, щоб можна було стежити за новими повідомленнями в міру їх надходження.

Зображення: Meta

Новий макет стовпців вирішить деякі проблеми алгоритму Threads "для вас", дозволяючи користувачам приховати цю стрічку і розмістити її поруч з іншими. Також це збільшить кількість повідомлень, які можна переглядати одночасно, що робить його набагато більш практичним для пошуку інформації в реальному часі.

Стрічка "для вас" вже довгий час була предметом скарг від користувачів, які вказують на появу застарілих дописів та непотрібних історій. Компанія визнала ці проблеми і впровадила додаткові функції, такі як фільтр "нещодавніх" результатів пошуку та обмежена версія "популярних тем" для поліпшення користувацького досвіду.

Що відомо про Threads

Компанія Meta запустила Threads 6 липня 2023 року й зробила це на тлі тривалих труднощів Twitter. Після того, як у жовтні 2022 року власником Twitter став бізнесмен Ілон Маск, у платформи почалися проблеми з рекламодавцями, соцмережа мала навіть технічий збій, імовірно, через скорочення персоналу й сама втратила у вартості.

Соцмережа Threads схожа за своїм функціоналом на Twitter (яка тепер називається X). Додаток містить короткі текстові повідомлення, які користувачі можуть лайкати, репостити та відповідати на них. Особливість полягає в тому, що реєстрація на платформі відбувається через уже існуючий акаунт в Instagram.

Threads отримала надзвичайну популярність: станом на кінець серпня 2023 року соцмережа вже мала понад 120 млн користувачів. Однак варто зауважити, що найбільший ажіотаж був у перші дні появи додатку.

Gizmodo з посиланням на дані аналітичної компанії Similarweb писало, що за два дні після запуску Threads щоденна кількість активних користувачів соцмережі була на рівні 49 млн, але до 1 серпня ця цифра впала до 9,6 млн.

А час, проведений у додатку, досяг піку 6 липня й становив приблизно 14 хвилин на день. Але станом на початок серпня показник зменшився до 2,3 хвилини.

В кінці літа 2023 року в соцмережі Threads зʼявилася вебверсія та повноцінний пошук.

Фото: ua.depositphotos.com