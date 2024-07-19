Instagram запускает функцию временных комментариев для частного общения

Instagram расширяет функционал "Заметок", позволяя пользователям оставлять временные комментарии на барабанах и публикациях. Комментарии будут отображаться поверх контента в виде небольших пузырьков и будут автоматически исчезать через три дня. Об этом сообщает The Varge.

Новые комментарии также будут носить получастный характер, предоставляя пользователям возможность выбора аудитории: только близкие друзья или подписчики, за которыми следит пользователь.

По имеющимся скриншотам, пользователи также смогут помечать друг друга в "Записках" на барабанах и публикациях. Фактически это скрытый способ комментирования для ограниченного круга лиц.

Также указанные "Заметки" будут отображаться почти как наклейки поверх контента, что будет способствовать более приватному общению между друзьями на платформе.

В то же время существует обеспокоенность возможностью оставлять комментарии, которые автор контента не сможет увидеть, что может облегчить травлю, клевету или преследование. Однако представитель Meta Кристин Пай отметила, что пользователи смогут отключить функцию "Заметок" для своего контента.

Напомним, Instagram также выпустил обновление, позволяющее пользователям комбинировать до 20 аудиодорожек в Reels. Благодаря новой функции процесс создания уникальных аудиомиксов упрощается и происходит непосредственно в редакторе Reels, без необходимости использовать посторонние программы.

Instagram будет автоматически указывать автора созданного микса, что позволит другим пользователям легко найти и использовать его в своих видео. Расширяя творческие возможности пользователей, функция все же имеет ограничения по более сложным инструментам редактирования.

Также в мае Instagram ввел новую функцию, позволяющую пользователям ограничивать круг лиц, от которых они получают уведомления. С помощью этой функции можно контролировать взаимодействие в Instagram, ограничивая его только близкими друзьями. Ограничение можно установить на срок до четырех недель с возможностью продления.

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