700 кілометрів від кордону: Україна атакувала один з найбільших НПЗ в Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив про ураження об’єкта нафтової сфери у російському місті Ярославль, що за понад 700 кілометрів від державного кордону України.

Як пише Delo.ua, про це президент написав у соцмережах.

"Ярославль, більше ніж 700 кілометрів від державного кордону України. Обʼєкт нафтової сфери, який мав велике значення для фінансування російської війни", - написав Зеленський.

Глава держави подякував Силам оборони України та воєнній розвідці за проведену операцію.

"Українські далекобійні санкції продовжили діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах", — додав Зеленський.

Атака на Ярославль

Про атаку на Ярославль заявляв губернатор області Михайло Євраєв. Постраждалих, за його інформацією, немає.

Astra повідомляє, що у Ярославлі сталася пожежа на НПЗ "Славнефть‑ЯНОС". Українські дрони неодноразово атакували цей завод раніше.

Згідно з публічними даними, "Славнефть-ЯНОС" — нафтопереробний завод паливно-олійного профілю. За обсягом переробки вуглеводневої сировини входить до п'ятірки найбільших НПЗ Росії є найбільшим нафтопереробним підприємством у Центральному федеральному окрузі РФ.

НПЗ є основним переробним активом вертикально-інтегрованої компанії ПАТ "НГК "Славнафта", 99,7% акцій якої на паритетних засадах контролюється компаніями ПАТ "НК "Роснефть" та ПАТ "Газпром".

Нагадаємо, у квітні кількість атак України на російську нафтову інфраструктуру досягла найвищого місячного рівня з грудня, що призвело до скорочення обсягів нафтопереробки в Росії до мінімуму з 2009 року.

Три удари за 12 днів перетворили єдиний чорноморський нафтопереробний завод Росії на палаючі руїни. Збіг виявився катастрофічним для Москви: Туапсинський НПЗ зупинився саме тоді, коли ціна Urals уперше за 13 років перевалила за $116 за барель. Delo.ua підрахувало, скільки коштують Росії удари ЗСУ у квітні 2026 року.