Валовой внутренний продукт России за январь-май 2026 г. вырос всего на 0,2%, а промышленное производство — на 0,4%. Несмотря на рост оборонных компаний, экономика страны практически перешла к стагнации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение The Moscow Times.

По оценке ведомства, в мае ВВП России увеличился на 0,3% в годовом исчислении после 1,9% в апреле. В первом квартале экономика сократилась на 0,2%.

Рост ВВП за пять месяцев оказался в пять раз ниже показателя 2025 года, когда экономика прибавила 1%. В 2023-2024 годах темпы роста были примерно в 20 раз выше.

Промышленное производство за январь-май выросло на 0,4% по сравнению с 1,3% годом ранее и почти на 5% в 2024 году. В то же время, оборонные заводы нарастили выпуск на 15-30%, однако этого не хватило для поддержки промышленности в целом.

В то же время в среднем по России инвестиции в первом квартале упали на 14,5% — это самое сильное сокращение с 2009 года.

Экономист Виктор Тунев заявил, что вне Москвы российская экономика уже движется к рецессии. По его данным, в столице реальные доходы населения выросли на 14,5%, в то время как в среднем по стране — на 2,6%. Промышленное создание в Москве возросло на 12%, а инвестиции остались на уровне прошедшего года.

По оценке экономиста Дмитрия Полевого, в первом квартале в минусе оказались отрасли, обеспечивающие 71% валовой добавленной стоимости российской экономики. Он сравнил текущую ситуацию с кризисными периодами 2014-2015 годов, 2020 года и начала полномасштабной войны в 2022 году.

Аналитики Райффайзенбанка считают, что российская экономика все больше разделяется на два сегмента: государственный сектор продолжает расти благодаря бюджетным расходам, в то время как остальные отрасли находятся в стагнации.

Ведущая аналитика Freedom Finance Global Наталья Мильчакова не исключает, что российская экономика может завершить 2026 год падением. Среди рисков она назвала сокращение нефтепереработки после атак на НПЗ, топливный кризис и ускорение инфляции.

Дополнительным фактором давления является снижение стоимости российской нефти Urals. По данным издания, весной сорт стоил более $100 за баррель, а сейчас продается дешевле $45. Это сокращает валютные поступления и доходы бюджета, что может потребовать дополнительных трансфертов по регионам и усилить дефицит бюджета.

Заметим, что Россия столкнулась с острым дефицитом рабочей силы, который годами будет ограничивать ее экономическое развитие. Главными причинами кадрового голода стали масштабные потери в войне против Украины, массовая эмиграция и всеобщее старение населения страны-агрессора.