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Российские акции падают 18 недель подряд – это самая длинная серия с 1997 года

Российские акции падают 18 недель подряд
Российские акции падают 18 недель подряд

Российский фондовый рынок завершил неделю сильнейшим падением почти через четыре года. Индекс Мосбиржи снизился на 8,72% — до 1958,4 пункта, что стало минимальным уровнем с октября 2022 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Тhe Мoscowtimes.

Недельное падение стало самым глубоким с сентября 2022 года, когда после объявления в РФ "долевой мобилизации" индекс Мосбиржи рухнул на 14,18%.

По оценке аналитиков "Кот Финанс", серия падений длится уже 18 недель подряд. Это самый длинный период снижения за всю историю наблюдений с 1997 года.

За несколько месяцев российский рынок потерял почти 30% капитализации и откатился к уровням лета 2016, когда индекс Мосбиржи находился в диапазоне 1900-2000 пунктов.

"Масштаб распродажи говорит уже не о локальной коррекции, а о полном пересмотре оценки российских активов", - отметил стратег "Финама" Ярослав Кабаков.

С начала июля резко подешевели акции крупнейших российских компаний:

  • "Газпром" - на 21%;
  • ВТБ – на 21,1%;
  • "Сургутнефтегаз" - на 20,8%;
  • "Магнит" - на 19,6%;
  • "Северсталь" - на 17%;
  • "Норникель" - на 24%;
  • "Аэрофлот" - на 26,7%;
  • МТС – на 28%;
  • "Полюс" - на 53%;
  • "Роснефть" и "Сбербанк" - примерно на 10%.

На рынок оказывают давление геополитические риски, угроза новых санкций и ожидание повышения ключевой ставки российского центробанка на фоне топливного кризиса.

В то же время аналитики "Кот Финанс" указывают и на другой возможный фактор - скрытое предложение акций. По их оценке, один из крупных инвесторов может системно выходить из российских активов.

Bloomberg ранее сообщал, что российские миллиардеры в последние месяцы активнее выводят деньги из РФ. Среди причин называли опасения по поводу ухудшения ситуации в экономике, проблем в банковской системе и рисков конфискации активов для покрытия дефицита бюджета.

Экономические проблемы также указывают на динамику ВВП и инвестиций. Рост российской экономики за январь-май составил лишь 0,2%, гражданские отрасли сокращаются, а инвестиции, по приведенным оценкам, падают рекордными темпами с 2009 года.

Эксперты близкого правительству РФ аналитического центра ЦМАКП прогнозируют, что в июле российская экономика может войти в рецессию. По их оценке спад может быть затяжным и длиться не менее года.

Заметим, российский рынок акций после короткой передышки возобновил падение. На торгах 15 июля индекс Московской биржи опускался до отметки 2109,58 пункта – самой низкой с 19 декабря 2022 года.

Автор:
Татьяна Гойденко