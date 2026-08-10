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Сервіс пошуку нянь ProTurbota інтегрував верифікацію через "Дію"

Сервіс пошуку нянь ProTurbota інтегрував верифікацію
Сервіс пошуку нянь ProTurbota інтегрував верифікацію

Сервіс ProTurbota інтегрував PhotoID та "Дія.Підпис" для онлайн-верифікації користувачів. Підтверджувати особу зможуть як няні, так і батьки, які користуються платформою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Для проходження перевірки користувачеві потрібно пройти фотоверифікацію, після чого підтвердити її за допомогою "Дія.Підпису".

Після верифікації батьки зможуть перевірити, що профіль няні належить реальній особі. Аналогічна можливість доступна і для нянь щодо профілів сімей.

Увесь процес проходить онлайн без подання паперових документів.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня офіційно стартувала програма підтримки працюючих батьків під назвою "єЯсла".

Ця ініціатива створена для того, щоб допомогти сім’ям з дітьми віком від 1 до 3 років компенсувати витрати на послуги няні. Програмою передбачено два види виплат по вісім та дванадцять тисяч.

Автор:
Тетяна Гойденко

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