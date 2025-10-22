Запланована подія 2

Інтерес до роботи нянею та рієлтором зріс на понад 300%: яким є попит на ринку праці в Україні

робота няня вакансії діти
Няня та рієлтор - найпопулярніші вакансії серед українців у 2025 році / Freepik

Експерти OLX дослідили кількість відгуків на вакансії у 2025 році та порівняли дані з попитом 2024 року. Результати досліджень свідчать про зростання інтересу до певних професій - зокрема, українців більше цікавить робота за кордоном, а також посада рієлтора. Меншу позицію набрали позиції юристів, фінансистів, офіс-менеджерів та креативників.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані OLX Робота. 

Найбільший приріст: няня, рієлтор, робота за кордоном

За інформацією ОLX, найбільше відгуків припало на вакансію няні у рубриці “Робота за кордоном”.  Кількість відгуків на цю позицію у 2025 році збільшилось на 346% порівняно з 2024. 

Популярністю користується також робота менеджером з продажу нерухомості (рієлтора) - кількість відгуків збільшилась у цьому році на 337% порівняно з попереднім. 

На 317% більше відгуків спостерігалось на вакансії, що стосувались роботи за кордоном, у категорії “Інше”. 

Теж популярні: юристи, менеджери та косметологи

Суттєво збільшився - на 250% - інтерес до вакансії зварювальника у рубриці “Робота за кордоном”.

Відгуків на посаду адміністратора у категорії “Роздрібна торгівля / продажі” побільшало на 245%, а популярність роботи менеджером з роботи з клієнтами зросла на 230%.

На 233% зросла популярність роботи юристом у категорії “Банки / фінанси / страхування”. 

Також підвищене зацікавлення спостерігається до вакансії косметолога - кількість відгуків цьогоріч зросла на 209%.

Помірне зростання: офіс, креатив, комунікації

Дещо менший показник зростання на вакансії оператора ПК (+200%), офіс-менеджера (+183%)

У підкатегорії “Інше” у сфері “Банки / фінанси / страхування”  кількість відгуків зросла на 177%, у категорії “Кол-центри / телекомунікації” – на 161%, а у “Рекламі / дизайні / PR” – на 157%.

Інтерес до позиції менеджера із закупівель збільшився на 150%, SMM-менеджера – на 125%, а на різноробочого – на 114%.  

Автор:
Ярослава Тюпка