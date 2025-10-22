Интерес к работе няней и риелтором вырос более чем на 300%: каков спрос на рынке труда в Украине

Эксперты OLX исследовали количество отзывов на вакансии в 2025 году и сравнили данные со спросом в 2024 году. Результаты исследований свидетельствуют о росте интереса к определенным профессиям — в частности, украинцев больше интересует работа за границей, а также должность риелтора. Меньшую позицию набрали вакансии юристов, финансистов, офис-менеджеров и креативщиков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные OLX Работа.

Наибольший прирост: няня, риэлтор, работа за границей

По информации ОLX, больше всего отзывов пришлось на вакансию няни в рубрике "Работа за границей". Количество отзывов на эту позицию в 2025 году увеличилось на 346% по сравнению с 2024 годом.

Популярностью пользуется также работа менеджером по продаже недвижимости (риелтора) – количество отзывов увеличилось в этом году на 337% по сравнению с предыдущим.

На 317% больше отзывов наблюдалось на вакансии, касающиеся работы за границей, в категории "Другое".

Также популярны: юристы, менеджеры и косметологи

Существенно увеличился – на 250% – интерес к вакансии сварщика в рубрике “Работа за границей”.

Отзывов на должность администратора в категории "Розничная торговля/продажи" увеличилось на 245%, а популярность работы менеджером по работе с клиентами выросла на 230%.

На 233% выросла популярность работы юристом в категории "Банки/финансы/страхование".

Также повышенный интерес наблюдается к вакансии косметолога – количество отзывов в этом году возросло на 209%.

Умеренный рост: офис, креатив, коммуникации

Несколько меньший показатель роста на вакансии оператора ПК (+200%), офис-менеджера (+183%)

В подкатегории "Другое" в сфере "Банки/финансы/страхование" количество отзывов выросло на 177%, в категории "Кол-центры/телекоммуникации" - на 161%, а в "Рекламе/дизайне/PR" - на 157%.

Интерес к позиции менеджера по закупкам увеличился на 150%, SMM-менеджера – на 125%, а на разнорабочего – на 114%.

