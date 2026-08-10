Укриття, евакуація та автоматичні тривоги: на АЗС Київщини посилюють безпеку

Через безпекові виклики війни на АЗС Київської області планують запровадити жорсткіші заходи захисту. Зокрема, готують впровадження автоматичних систем оповіщення, нові протоколи евакуації під час повітряних тривог та будівництво укриттів біля АЗС.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, в області відбулася змістовна нарада щодо посилення захисту АЗК за участі представників Збройних Сил України, Національної поліції, ДСНС та операторів ринку.

Влада регіону спільно з операторами ринку планує опрацювати питання створення захисних споруд поблизу автозаправок.

Голова ОДА акцентував на тому, що увагу буде зосереджено на тих АЗС, які розташовані на значній відстані від вже наявних укриттів, тому діалог та практична робота в цьому напрямі будуть суттєво посилені.

"Наша спільна задача — посилити безпеку перебування працівників та відвідувачів АЗС на Київщині з огляду на виклики, які диктує війна", — наголосив очільник Київської ОДА.

Завдяки конструктивному діалогу з військовими, силовиками та бізнесом вдалося визначити конкретні першочергові кроки.

Передусім йдеться про обов'язкове впровадження автоматизованих систем оповіщення та чітких протоколів реагування персоналу заправок на сигнали повітряної тривоги.

Окремим важливим блоком питань стало розчищення територій навколо заправних комплексів для безперешкодного проїзду екстрених служб.

"Наступне питання — очищення заправок від покинутих автомобілів, які захаращують маршрути евакуації, перешкоджають доступу до гідрантів та проїзду спецтехніки. Конкретні рішення щодо цих питань винесемо на наступне засідання Ради оборони Київщини", — зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, за перші сім місяців 2026 року російські війська атакували 37 автозаправних комплексів Групи “Нафтогаз”. Частину пошкоджених об'єктів вдалося відновити, однак решта зазнали критичних руйнувань і припинили роботу.