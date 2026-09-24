Колишній очільник "Укренерго" пояснив, чи можливо покласти енергосистему Москви

Колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів чи можливо українським військовим викликати масові аварійні відключення світла у Москві. Про це він сказав в інтерв'ю Dilo.

"Що стосується Москви, то її енергосистема приблизно за своїм потенціалом дорівнює енергосистемі України до вторгнення. Це досить великий і потужний енерговузол. Для того щоб енергетика Москви відчула значний ефект, достатньо уразити 20–30 об'єктів" — сказав Кудрицький

Він зазначив, що мова йде про магістральні підстанції та основні електростанції, які забезпечують живлення міста. А також про певні підстанції, які забезпечують зв'язок московського енерговузла з атомними електростанціями.

"Тож, маючи далекобійну зброю і ракетне озброєння, можна абсолютно спокійно грати в цю гру удвох", — додав колишній голова "Укренерго".

Він також зауважив, що у російських енергетиків немає тієї підготовки до захисту і, головне, практики та досвіду відновлення, які є в Україні.

Енергетичне перемир'я

Нагадаємо, 14 вересня Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія домовилися взаємно не атакувати енергетичні об'єкти. Президент України Володимир Зеленський водночас заявив про готовність Києва до такого кроку за умови, що партнери зможуть забезпечити реальне дотримання домовленості Росією.

Напередодні Трамп закликав припинити удари по НПЗ, заявивши, що атаки України на російську нафтопереробну інфраструктуру сприяють дефіциту дизельного пального та зростанню цін.

Тема взаємного припинення ударів по енергетиці вже виникала раніше. На початку 2026 року Зеленський підтверджував обговорення енергетичного перемир'я та наголошував, що його реальне виконання можна оцінювати лише за фактичною відсутністю атак на енергетичні об'єкти. Станом на 23 вересня анонсоване енергетичне перемир'я та і не запрацювало.