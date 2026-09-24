Бывший глава "Укрэнерго" объяснил, возможно ли положить энергосистему Москвы

Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, возможно ли украинским военным вызвать массовые аварийные отключения света в Москве. Об этом он сказал в интервью Dilo.

"Что касается Москвы, то ее энергосистема примерно по своему потенциалу равна энергосистеме Украины до вторжения. Это достаточно большой и мощный энергоузел. Для того чтобы энергетика Москвы ощутила значительный эффект, достаточно поразить 20-30 объектов", - сказал Кудрицкий.

Он отметил, что речь идет о магистральных подстанциях и основных электростанциях, обеспечивающих питание города. А также об определенных подстанциях, обеспечивающих связь московского энергоузла с атомными электростанциями.

"Итак, имея дальнобойное оружие и ракетное вооружение, можно совершенно спокойно играть в эту игру вдвоем", - добавил бывший глава "Укрэнерго".

Он также отметил, что у российских энергетиков нет той подготовки к защите и, главное, практики и опыта восстановления, которые есть в Украине.

Энергетическое перемирие

Напомним, 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия договорились взаимно не атаковать энергетические объекты . Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к такому шагу при условии, что партнеры смогут обеспечить реальное соблюдение договоренности Россией.

Накануне Трамп призвал прекратить удары по НПЗ, заявив, что атаки Украины на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру способствуют дефициту дизельного горючего и росту цен.

Тема взаимного прекращения ударов по энергетике уже возникала раньше. В начале 2026 года Зеленский подтверждал обсуждение энергетического перемирия и отмечал, что его реальное исполнение можно оценивать только при фактическом отсутствии атак на энергетические объекты. По состоянию на 23 сентября анонсированное энергетическое перемирие и не заработало.