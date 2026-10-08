"Укрэнерго" проиграло суд по 7,3 млрд грн: Верховный Суд поставил точку по делу

Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу "Укрэнерго" в споре с "Укргидроэнерго" по расчетам за балансирующую электроэнергию.

Как пишет Dilo, об этом информирует Expro.

Таким образом, в силе осталось решение о взыскании с оператора системы передачи более 7,3 млрд. грн.

Соответствующее постановление Верховный Суд вынес 30 сентября 2026 года.

Как возник долг

Спор касался выполнения "Укрэнерго" обязательств по договору об участии в балансирующем рынке.

"Укргидроэнерго" поставляло балансирующую электроэнергию с июля 2024 года по август 2025 года. По данным компании, оператор системы передачи производил лишь частичные расчеты за поставленную электроэнергию.

К моменту обращения в суд основная сумма задолженности превышала 7,64 млрд грн. Часть долга "Укрэнерго" погасила уже при рассмотрении дела.

В июне 2026 года Северный апелляционный хозяйственный суд постановил взыскать с компании:

6,695 млрд грн основного долга;

438,19 млн грн инфляционных потерь;

173,35 млн. грн. 3% годовых.

В общей сложности сумма присужденных средств составляет около 7,31 млрд грн.

Еще 894,84 млн грн задолженности были уплачены "Укрэнерго" при рассмотрении дела, поэтому производство в этой части суд закрыл. Во взыскании дополнительных 51,36 млн грн суд отказал, поскольку компания погасила эту сумму еще до открытия производства.

Почему Верховный Суд не согласился с "Укрэнерго"

В кассационной жалобе "Укрэнерго" ссылалось на особый порядок расчетов на балансирующем рынке.

В частности, компания отмечала, что расчеты с поставщиками услуг по балансировке производятся с текущего счета со специальным режимом использования. Возможность проведения платежей по аргументу "Укрэнерго" зависит от поступления средств от других участников балансирующего рынка.

Верховный Суд эти доводы отклонил.

Суд отметил, что специальный порядок распределения средств на счетах не освобождает участника рынка от ответственности за просрочку денежных обязательств. В частности, это касается уплаты инфляционных потерь и 3% годовых.

Также суд не нашел оснований для отступления от сложившейся ранее практики ответственности за несвоевременное выполнение денежных обязательств.

В результате Верховный Суд оставил кассационную жалобу "Укрэнерго" без удовлетворения, а решение апелляционного суда в обжалованной части – без изменений.

Постановление Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит.

Напомним, в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год предусмотрено почти 100 млрд грн в поддержку энергетического сектора. Наибольшая часть 60 млрд грн должна пойти на защиту и восстановление энергетических объектов после российских атак и развитие распределенной газовой генерации.