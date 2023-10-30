Житло від єОселя: українці вже отримали кредити на суму понад 6 мільярдів

Українські родини продовжують активно використовувати програму єОселя для придбання житла за вигідними умовами. За загальною статистикою, 4,365 українських родин отримали кредити на придбання житла через програму єОселя, загальна сума яких становить 6,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Програма масової іпотеки, запущена в серпні, налічує близько 200 нових кредитів щотижня. До прикладу, протягом минулого тижня, 189 родин отримали кредити на суму майже 300 мільйонів гривень в рамках цієї програми.

За останній тиждень кредити під цією програмою були розподілені наступним чином:

Під 3% річних надали кредити 103 військовослужбовцям та силовикам, 12 педагогам, 14 медикам та 2 науковцям;

Кредити під 7% річних отримали 50 громадян без власного житла та 8 учасників локальних війн і конфліктів.

Повідомляється, що серед обраного житла найпопулярнішим є вторинне житло (138 кредитів) та житло від забудовників (47 кредитів). Четверо українців взяли кредити на придбання квартир, що знаходяться на стадії будівництва.

За регіонами, найбільше іпотечних кредитів було надано мешканцям Київської області (48), міста Києва (31), Одеської (15), Львівської (14) та Вінницької (12).

Важливо відзначити, що програму єОселя можуть використовувати як представники певних професій, так і громадяни, які не мають власного житла або бажають покращити умови проживання. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців передбачена пільгова ставка 3% річних. Для інших категорій, таких як учасники бойових дій, ветерани, громадяни без житла і інші, ставка іпотеки становить 7% річних.

У міністерстві додають, що програма єОселя спрямована перш за все на підтримку ринку первинного житла, надаючи кредити на придбання квартир у новобудовах або будинках, які не старше 3 років. Це сприяє не лише полегшенню доступу українців до власного житла, але й стимулює розвиток будівельної та суміжних галузей економіки.

Нагадаємо, уряд розширює фінансування програми єОселя. До кінця року близько 10 тисяч сімей зможуть взяти іпотеку за вигідними умовами.

Подати заяву можна в Дії в один або одночасно шість банків. Дані автоматично підтягнуться з реєстрів.

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