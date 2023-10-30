Жилье от "еОселя": украинцы уже получили кредиты на сумму более 6 миллиардов

Украинские семьи продолжают активно использовать программу “еОселя” для приобретения жилья по выгодным условиям. По общей статистике, 4,365 украинских семей получили кредиты на приобретение жилья через программу “еОселя”, общая сумма которых составляет 6,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Программа массовой ипотеки, запущенная в августе, насчитывает около 200 новых кредитов в неделю. К примеру, за прошедшую неделю, 189 семей получили кредиты на сумму почти 300 миллионов гривен в рамках этой программы.

За последнюю неделю кредиты под этой программой были распределены следующим образом:

Под 3% годовых предоставили кредиты 103 военнослужащим и силовикам, 12 педагогам, 14 медикам и 2 ученым;

Кредиты под 7% годовых получили 50 граждан без собственного жилья и 8 участников локальных войн и конфликтов.

Сообщается, что среди выбранного жилья наиболее популярным является вторичное жилье (138 кредитов) и жилье от застройщиков (47 кредитов). Четверо украинцев взяли кредиты на приобретение находящихся на стадии строительства квартир.

По регионам больше всего ипотечных кредитов было предоставлено жителям Киевской области (48), города Киева (31), Одесской (15), Львовской (14) и Винницкой (12).

Важно отметить, что программу "еОселя" могут использовать как представители определенных профессий, так и граждане, не имеющие собственного жилья или желающие улучшить условия проживания. Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым предусмотрена льготная ставка 3% годовых. Для других категорий, таких как участники боевых действий, ветераны, граждане без жилья и другие, ставка ипотеки составляет 7% годовых.

В министерстве добавляют, что программа "еОселя" направлена прежде всего на поддержку рынка первичного жилья, предоставляя кредиты на приобретение квартир в новостройках или домах, не старше 3 лет. Это способствует не только облегчению доступа украинцев к собственному жилью, но и стимулирует развитие строительных и смежных отраслей экономики.

Напомним, правительство расширяет финансирование программы "еОселя". До конца года около 10 тысяч семей смогут взять ипотеку по выгодным условиям.

Подать заявление можно в "Дії" в один или одновременно шесть банков. Данные автоматически подтянутся из реестров.

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