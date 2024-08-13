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Уряд зменшив до 10% перший внесок за програмою "єОселя": кого це стосується
Кабінет міністрів України ухвалив зміни до програми "єОселя", що дозволять зменшити перший внесок по іпотеці до 10% для громадян віком до 25 років включно.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Очікуємо, що частка молоді серед користувачів програми зростатиме. Молоді родини матимуть більші можливості для купівлі нерухомості та забезпечення власного добробуту", — зазначив він.
Наразі програмою "єОселя" вже скористалися понад 12 тисяч українських родин, серед яких військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики та науковці.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Іпотеку "єОселя" слід оптимізувати
Голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк раніше заявляла, що умови участі українців у державній іпотечній програмі "єОселя" мають переглянути з огляду на те, що чинні правила не допомагають розв'язанню житлового питання мільйонів громадян, зокрема вимушених переселенців.
Вона наголошувала, що важливо вдвічі зменшити кредитну ставку по програмі та розмір першого внеску, а також дозволити кредитувати житло, якому понад 3 роки, і сільські будинки.
До сьогодні перший внесок становив 20% вартості житла, що є подекуди непідйомною для умовою. Це суттєво б'є по ефективності програми: потрібно переглянути розмір ставки до 3%, а поріг першого внеску до 15%, адже люди, які втратили все і починають будувати життя з чистого аркуша, потребують підтримки держави.
Нагадаємо, у червні у Верховній Раді було запропоновано пом'якшити умови програми "єОселя" для внутрішньо переміщених осіб.Зокрема,пропонується переглянути вимоги щодо віку житла,оскільки поточне обмеження (не більше трьох років з моменту введення в експлуатацію) значно звужує вибір для переселенців,особливо у регіонах з обмеженою кількістю новобудов.
Пропонується зменшити розмір першого внеску з 20% до 15% та встановити пільгову кредитну ставку у 5% замість 7%.
Джерело фото: ua.depositphotos.com