Українці стали частіше знімати готівку в банках: що вплинуло

Обсяги касових оборотів банків (як за надходженнями, так і видачами) за дев’ять місяців 2024 року перевищують в середньому на 11% показники дев’яти місяців довоєнного 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що обсяг надходжень готівки до кас банків за січень – вересень цього року становив 2 038,7 млрд грн. Це на 11,9% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Видача готівки з кас банків за дев’ять місяців 2024 року також збільшилася (на 12,5%) та становила 2 067,3 млрд грн.

"Такий ріст зумовлений подальшим відновленням економічної активності завдяки, зокрема, зростанню споживання через підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню", - переконані в НБУ.

Там додають, що на збільшення обсягів видач готівкової гривні з кас банків вплинуло збереження високих безпекових ризиків, зокрема подальші обстріли енергетичних об’єктів, що спонукає населення переводити частину власних заощаджень у готівку.

За даними регулятора, найбільші обсяги готівки з кас у січні – вересні 2024 року банки традиційно видавали (% від загального обсягу видатків):

за операціями клієнтів з використанням платіжних карток (85,1% від загального обсягу видатків);

для підкріплення операторів поштового зв’язку (3,8% від загального обсягу видатків);

для придбання іноземної валюти в клієнтів (3,4% від загального обсягу видатків).

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були (% від загального обсягу надходжень):

торговельна виручка (31,6% від загального обсягу надходжень);

операції клієнтів з використанням платіжних карток (23,4% від загального обсягу надходжень);

надходження від продажу іноземної валюти (18,2% від загального обсягу надходжень);

виручка від усіх видів послуг (12,9% від загального обсягу надходжень).

Зауважимо, у готівковому обігу України станом на 1 жовтня 2024 року перебувало 796,5 млрд грн. Це на 32,1 млрд грн або на 4,2% більше, ніж на початку 2024 року (764,4 млрд грн).