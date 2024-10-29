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Украинцы стали чаще снимать наличные в банках: что повлияло
Объемы кассовых оборотов банков (как по поступлениям, так и выдачам) за девять месяцев 2024 года превышают в среднем на 11% показатели девяти месяцев довоенного 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Отмечается, что объем поступлений наличных денег в касс банков за январь – сентябрь этого года составил 2 038,7 млрд грн. Это на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Выдача наличных из касс банков за девять месяцев 2024 года также увеличилась (на 12,5%) и составила 2 067,3 млрд грн.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Такой рост обусловлен дальнейшим возобновлением экономической активности благодаря, в частности, росту потребления из-за повышения заработных плат и социальных выплат населению", — убеждены в НБУ.
Там добавляют, что на увеличение объемов выдач наличной гривны из касс банков повлияло сохранение высоких рисков безопасности, в частности дальнейшие обстрелы энергетических объектов, что побуждает население обналичивать часть собственных сбережений.
По данным регулятора, наибольшие объемы наличных денег из касс в январе – сентябре 2024 года банки традиционно выдавали (% от общего объема расходов):
- по операциям клиентов с использованием платежных карт (85,1% от общего объема расходов);
- для подкрепления операторов почтовой связи (3,8% от общего объема расходов);
- для покупки иностранной валюты у клиентов (3,4% от общего объема расходов).
Наибольшими источниками поступлений наличных денег в касс банков были (% от общего объема поступлений):
- торговая выручка (31,6% от общего размера поступлений);
- операции клиентов с использованием платежных карт (23,4% от общего объема поступлений);
- поступления от продаж иностранной валюты (18,2% от общего объема поступлений);
- выручка от всех видов услуг (12,9% от общего размера поступлений).
Заметим, в наличном обороте Украины на 1 октября 2024 года находилось 796,5 млрд грн. Это на 32,1 млрд. грн. или на 4,2% больше, чем в начале 2024 года (764,4 млрд. грн.).